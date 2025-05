Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 3.224 auf 3.237 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 3.254 $/oz um 23 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich sehr schwach.

Anna Rosenberg, Leiterin des Bereichs Geopolitik beim Fondshaus Amundi: „…für die USA ist Grönland nicht nur als Rohstoffressource, sondern auch als militärische Basis in der Antarktis wichtig“. „Durch den Klimawandel schmilzt das Eis in der Antarktis, und das öffnet neue Schifffahrtsrouten von Russland und China direkt in die USA“ (Quelle: Handelsblatt, 13.05.25).

Kommentar: Die künstliche Intelligenz kann einem leidtun, die mit solchen Quellen eine Schifffahrtsroute von China über die abgeschmolzene Antarktis in die USA suchen soll.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar stabil (aktueller Preis 94.184 Euro/kg, Mittwoch 93.800 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber kann die Gewinne vom Vortag ausbauen (aktueller Preis 33,02 $/oz, Vortag 32,94 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 985 $/oz, Vortag 998 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 934 $/oz, Vortag 965 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5 % zulegen. Der Ölpreis zeigt sich stabil (aktueller Preis 64,88 $/barrel, Vortag 64,75 $/barrel).



Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich schwach. Der Xau-Index verliert 6,9 % oder 13,4 auf 179,2 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Agnico 9,0 % und Kinross 8,7 %. Bei den kleineren Werten geben Lundin 17,6 %, Orla 15,6 % und Iamgold 10,0 % nach. Chesapeake befestigt sich 3,0 %. Bei den Silberwerten fallen Pan American 15,9 % (Übernahmeangebot an MAG), SSR 8,5 % und Wheaton 7,6 %. MAG steigen 6,5 % (Übernahmeangebot von Pan American), Excellon 3,9 % und Impact 2,7 %.