Pioneer AI Foundry informiert über kommerziellen Meilenstein des autonomen Personalrekrutierungsagenten „Lucy“ seines Venture-Partners Cykel AI

Wie Cykel AI mitteilt (vollständige Pressemeldung), hat das Unternehmen mit der Monetarisierung seiner agentengestützten Personalrekrutierungslösung begonnen. So konnten nämlich Erstanwender als zahlende Abonnenten für die Stufen Starter (59 $/Sitzplatz/Monat) und Pro (249 $/Sitzplatz/Monat) gewonnen werden sind. Die Nutzungsanalyse zeigt, dass mehr als die Hälfte der von Lucy durchgeführten Aufgaben die autonome Suche nach Bewerbern beinhaltet, was die starke Nachfrage nach KI-gestützten Personalrekrutierungsworkflows bestätigt.

Lucy liegt Cykels eigens entwickeltes TaskOS-Framework zugrunde, eine modulare Infrastruktur für den Aufbau skalierbarer KI-Agenten. Diese Entwicklung folgt auf die Beta-Einführung von Samson, dem KI-Forschungsagenten von Cykel, im März und bekräftigt die Mission des Unternehmens, autonome digitale Mitarbeiter in verschiedenen Branchen zu kommerzialisieren.

Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry, sagt dazu: „Der starke Zuspruch, den Cykel AI schon so früh bei seiner abonnementbasierten Einführung von Lucy erfährt, stimmt uns sehr zuversichtlich. Die aus der Praxis gewonnenen Erkenntnisse - insbesondere die überdurchschnittliche Nachfrage nach autonomer Beschaffung - unterstreichen den Wert gezielter agentenbasierter Workflows, die dringliche Geschäftsanforderungen lösen. Was wir bei der frühen Einführung von Lucy lernen, wird direkt in die Entwicklung marktgerechter Produkte und die Festlegung der Preisstrategien für unsere eigenen in der Beta-Phase befindlichen Agenten, wie Kora Pilot, fließen.“

ÜBER CYKEL AI

Cykel AI entwickelt autonome digitale Mitarbeiter, die komplexe Geschäftsaufgaben ohne menschliche Aufsicht erledigen. Das wachsende Portfolio des Unternehmens umfasst Lucy (Personalrekrutierung), Samson (Forschungsanalyse) und Eve (Vertrieb), die alle auf TaskOS, der eigens entwickelten KI-Agenteninfrastruktur von Cykel, basieren. Cykels digitale Mitarbeiter arbeiten an der Seite von regulären Teams und ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, ihre Abläufe in großem Umfang zu verändern. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an: investors@cykel.ai