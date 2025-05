Chance von 81,40 Prozent p.a.!

Die Deutsche Telekom ist kaum direkt vom Zollkrieg betroffen. Allerdings belastet im Moment der schwächere US-Dollar den Konzern, insbesondere seine Tochter T-Mobile US, die in den USA zuletzt auch an Wachstum eingebüßt hat. Denn der Wettbewerb in den USA und Deutschland hat sich hauptsächlich im Breitbandgeschäft verschärft. Dies könnte das Kundenwachstum weiter beeinträchtigen. Im vergangenen Jahr hat der Fortschritt beim Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland an Schwung verloren. Im Vergleich zum Rekordniveau von 2022 seien die Investitionen in der Branche im letzten Jahr um nahezu acht Prozent auf 12,1 Milliarden Euro gesunken. Die Deutsche Telekom konnte ihre Investitionen in diesem Sektor um 13 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro erhöhen und ihre Position vorerst festigen.

Seit Mitte März 2022 ist langfristig betrachtet wieder Aufwärtsdynamik in der Kursentwicklung der Deutschen Telekom zu beobachten, an der die schrittweise Integration der Tochter T-Mobile US einen großen Anteil hat. Anfang April 2023 wurde die Integration abgeschlossen, und die aus den USA gemeldeten Wachstumszahlen beflügelten auch die Mutter in Deutschland. Hier sticht vor allem die letzte Aufwärtssequenz vom 17. April 2024 bis zum 4. April 2025 heraus, wo der Kurs rund 58 Prozent hinzugewinnen konnte. Seit dem 3. März 2025 ist der Aktienkurs in eine Konsolidierung eingetreten, die bis dato noch intakt erscheint. Seit der Einigung im Zollstreit zwischen China und den USA macht sich am Markt wieder Hoffnung breit, dass die finalen Zollsätze auch für die EU freundlicher ausfallen könnten. In diesem Umfeld gewannen am gestrigen Handelstag wieder jene Aktien, die vom globalen Freihandel profitieren. Im Gegenzug mussten Aktien wie jene der Deutschen Börse AG und der Deutschen Telekom Federn lassen. Mit Stand 12. Mai 2025 könnte die Seitwärtskonsolidierung der Telekom fortlaufen. Ein zusätzliches Fragezeichen wird aber durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 15. Mai aufgeworfen. Hält in diesem Zusammenhang die Unterstützung bei 28,61 Euro, steigt die Chance auf eine Fortführung der Seitwärtskonsolidierung in der Zeitspanne der nächsten 9,5 Wochen.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Deutschen Telekom AG (SX6N1M), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 18.07.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 28,00 Euro auf der Unterseite und 46,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 12. Mai 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,70 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 81,40 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 28,61 Euro fällt oder über den Widerstand bei 44,85 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Deutsche Telekom AG (Stand: 12.05.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SX6N1M Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,50 / 8,70 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 28,00 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG obere KO-Schwelle: 46,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,73 Euro Laufzeit: 18.07.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 81,40 % p.a. Quelle: Société Générale

