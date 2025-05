Vom DVD-Verleih zum Streamer Netflix: 1.000 US-Dollar beim IPO 2002 investiert – Wie viel wären es heute? Im Mai 2002 ging Netflix an die Börse. Zu diesem Zeitpunkt war Netflix ein Online-DVD-Verleih, der DVDs per Post verschickte. Was, wenn man damals für 1.000 US-Dollar Netflix-Aktien gekauft hätte? Eine Renditezeitreise.