BofA: Palantir mit neuem Hammer-Kursziel!

Perez Mora bekräftigte ihre Kaufempfehlung und hob ihr Kursziel von 125 auf 150 US-Dollar an.

"Wir erinnern Investoren weiterhin daran, dass Palantirs Stärke in der Entwicklung maßgeschneiderter, KI-gestützter Produkte liegt, die auf konkrete Ergebnisse ausgerichtet sind – und das in großem Maßstab", schreibt Analystin Mariana Perez Mora. "Wir sehen Palantir als marktprägend für Organisationen, die KI nutzen, um greifbare Ergebnisse deutlich zu beschleunigen."

Doch die Euphorie wurde am Montag kurz gebremst – die Aktie rutschte trotz bullisher Aussichten um 1,6 Prozent ab.

Die Analystin verwies auf Palantirs jüngste Quartalsergebnisse als Beleg dafür, dass das Unternehmen seine Produkte immer schneller und in größerem Umfang einführen sowie Kunden gewinnen kann.

Darüber hinaus dürfte die jüngst erlassene Executive Order "Modernizing Defense Acquisitions and Spurring Innovation" Palantir zugutekommen, da sie einen "grundlegenden Wandel" in der Vergabepraxis des Verteidigungsministeriums darstellt, so die Analystin.

Auf Jahressicht hat sich die Aktie von Palantir mehr als vervierfacht. Auf Monatssicht hat sie rund 30 Prozent gewonnen. Allein 2025 ging es bislang um 58 Prozent nach oben, womit sich Palantir als potenziell bester Performer im S&P 500 zum zweiten Jahr in Folge positioniert.

Mit einem Kursgewinnverhältnis (KGV) von rund 196 ist die Aktie hoch bewertet. Daher gerieten die Papiere zuletzt unter Druck, denn Gewinnmitnahmen kennzeichneten das Chartbild der letzten Woche.

Aber: Palantir hat es auf die Liste der zehn wertvollsten US-Technologieunternehmen nach Marktkapitalisierung geschafft, mit einer Bewertung von 281 Milliarden US-Dollar – vorbei an Salesforce (268 Milliarden US-Dollar), das bislang Platz zehn belegte. Angeführt wird das Ranking weiterhin von Microsoft (3,3 Billionen US-Dollar), gefolgt von Apple und Nvidia.

Und während viele Tech-Werte zuletzt unter Handelszöllen und Rezessionsängsten litten, setzte Palantir seinen Höhenflug unbeirrt fort.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 105,6EUR auf Tradegate (13. Mai 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.

