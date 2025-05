Weitere Gewinne nach Zolleinigung zwischen USA und China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Dienstag mehrheitlich weiter bergauf gegangen. Schon zu Wochenbeginn hatten die Kurse von Hoffnungen auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg profitiert, die sich dann mit der vorläufigen, deutlichen Senkung der gegenseitigen Importzölle auch erfüllten. In den USA hatten die Notierungen daraufhin ebenfalls kräftig angezogen.

Risikobehaftete Anlagen wie Aktien hätten ein klares Potenzial, da die Märkte nun eine höhere Wahrscheinlichkeit für weitere Handelsabkommen einpreisten, schrieben die Strategen der Bank HSBC um Max Kettner. Da die US-Regierung ihren Ton eindeutig geändert habe, sollten künftige Kursschwächen zum Kauf genutzt werden, so die Empfehlung der Experten.