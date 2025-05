ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax hält sich nach Rekordlauf stabil Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage hat sich der Dax am Dienstag stabil gezeigt. Im Fokus stehen an diesem Morgen zahlreiche Quartalsberichte, bevor sich das Interesse am Nachmittag auf die Inflationsdaten aus den USA verlagern …