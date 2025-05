BioNxt bezieht neues Labor bei Gen-Plus in München und erweitert Forschungsaktivitäten zur Medikamentenfreisetzung

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 13. Mai 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT)(OTC PINK: BNXTF)(FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten in das Labor der Auftragsforschungs- und Auftragsentwicklungsorganisation (CRDO) Gen-Plus GmbH & Co. KG (Gen-Plus) in München, Deutschland eingebunden wurden. Mit diesem Schritt erweitert BioNxt seine F&D-Kapazitäten, schafft so mehr Kooperationsmöglichkeiten und forciert auch sein Innovationspotenzial innerhalb einer großen europäischen Biotechnologie-Drehscheibe.

Das Unternehmen will die fortschrittliche und innovative Infrastruktur der Laboreinrichtungen von Gen-Plus und dessen 1.000 Quadratmeter großen, hochmodernen Forschungsbereich, der für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe und GMP-konforme Verfahren ausgelegt ist, bestmöglich nutzen. Dank der Spezialausrüstung des Labors, die auch mit fortschrittlichen Technologien für feste und halbfeste Darreichungsformen und dem 3D-Druck von Arzneimitteln aufwartet, wird BioNxt in der Lage sein, das Potenzial der von ihm entwickelten Arzneimittelverabreichungssysteme, Therapeutika für neurodegenerative Erkrankungen und biomedizinische Technologien der nächsten Generation optimal auszuschöpfen.

In den kommenden Wochen werden sich BioNxt und Gen-Plus in enger Zusammenarbeit auf die Entwicklung und Vermarktung des BioNxt-Leitprodukts BNT23001 konzentrieren, bei dem es sich um eine sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin für die Behandlung von Multipler Sklerose (MS) handelt. Die Vorbereitungen auf die geplante Bioäquivalenzstudie am Menschen umfassen diverse Placebo-Studien, den Produkt- und Technologietransfer, das Upscaling der Produktionskapazitäten sowie die analytische Validierung des pharmazeutischen Wirkstoffs.

Über Gen-Plus GmbH & Co. KG

Die Gen-Plus mit Sitz in München, Deutschland, ist eine führende Contract Research and Development Organization (CRDO) mit über 25 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Formulierung und Entwicklung. Das Unternehmen betreibt ein 1.000 Quadratmeter großes, hochmodernes Labor, das für die Handhabung hochpotenter Wirkstoffe und GMP-konforme Produktion, einschließlich Betäubungsmittel, lizenziert ist.