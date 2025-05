Bayer - Aktie im Rampenlicht - 13.05.2025

Mit einer Performance von +10,95 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Bayer einen Gewinn von +13,84 % verbuchen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,28 % geändert.

Trotz Agrarproblemen und einer Werksschließung in Frankfurt bleibt Bayer beim Ausblick für 2025 optimistisch – dank überraschend starker Zahlen in der Pharmasparte. Auch der Konzernumbau läuft auf Hochtouren.

Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage wird der Dax am Dienstag stabil erwartet. Neben zahlreichen Quartalsberichten hierzulande, die am Morgen im Fokus stehen dürften, wird sich das Interesse am Nachmittag vor allem auf die …

Bayer hat zum Jahresauftakt dank des Pharmageschäfts besser abgeschnitten als erwartet. Wegen negativer Wechselkurseffekte musste Unternehmenschef Bill Anderson zwar den Jahresausblick in der Tendenz etwas senken, die um Wechselkurseffekte …