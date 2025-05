„Man muss dem lieben Gott auch für die kleinen Kartoffeln dankbar sein“

Man musste übereinkommen. China braucht angesichts einer bereits schlechten Binnenkonjunktur nicht noch mehr Deflationsdruck aus dem Außenhandel. Und Trump hat sich wohl daran erinnert, dass das wirtschaftliche Wohlergehen Amerikas in hohem Maße auf Globalisierung und billigen Importen aus Asien beruht. China produziert und Amerika konsumiert. Ebenso hat er festgestellt, dass große US-Tech-Unternehmen große China-Aktivitäten haben. Deren Aktien wurden daher von den Kursverwerfungen besonders stark geschädigt. Dieser Verkaufsdruck wird jetzt spürbar gemildert.

An den Börsen ist die Freude groß. Der US-Dollar gewinnt wieder an Vertrauen. Und die Aktienmärkte steigen fundamental, da der transpazifische Handel, der Welthandel insgesamt und seine Lieferketten revitalisiert werden. Auch das Gespenst einer (Welt-)Rezession spukt weniger umher. Das erklärt auch die steigenden Notierungen bei Rohstoffen, z.B. Öl. Zur positiven Marktstimmung trägt nicht zuletzt bei, dass Zollentspannungen auch zu entspannteren Inflationserwartungen führen können, was der Fed Zinssenkungsspielraum gibt.

Und da Finanzmärkte immer über den Tellerrand hinausschauen, gehen sie davon aus, dass es auch Entspannungen in anderen Zollauseinandersetzungen gibt, z.B. zwischen Amerika und der EU.

Werden aus den kleinen später dicke Kartoffeln?

Jetzt werden China und Amerika also drei Monate verhandeln, um dicke Bretter zu bohren. Amerika will u.a. an die unfairen Handelsbarrieren der Chinesen ran. China soll FKK betreiben, damit Amerika dort ungehinderten Marktzugang hat. Dies ist eine Herkules-Aufgabe. Sicherlich könnte man die Phase verringerter Zölle verlängern. Doch auch bei kräftig reduzierten Strafzöllen auf 30 Prozent ist der amerikanische Absatzmarkt für viele chinesische Exporteure nicht besonders attraktiv. Analysen zeigen, dass die Gewinnspannen bei Massenexportgütern wie Computerzubehör, Handys, Spielzeug und Kleidung um ca. 30 Prozent liegen.