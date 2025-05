Börsenstart Europa - 13.05. - FTSE Athex 20 stark +2,13 %

Der TecDAX steht bei 3.807,57 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: Nordex +4,34 %, SUESS MicroTec +3,41 %, Formycon +1,57 %

Flop-Werte: IONOS Group -5,80 %, Eckert & Ziegler -5,09 %, Jenoptik -4,17 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 5.391,80 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: Bayer +10,84 %, Kering +2,15 %, Stellantis +1,47 %

Flop-Werte: Münchener Rück -3,98 %, Prosus Registered (N) -1,37 %, Deutsche Boerse -1,21 %

Der ATX steht aktuell (09:59:19) bei 4.375,58 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,41 %, Oesterreichische Post +0,17 %, voestalpine +0,04 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -2,95 %, Erste Group Bank -2,36 %, DO & CO -1,83 %

Der SMI bewegt sich bei 12.241,38 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,02 %, Geberit +1,50 %, ABB +1,42 %

Flop-Werte: Logitech International -1,44 %, Swiss Re -1,12 %, Swiss Life Holding -0,73 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.855,02 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Kering +2,15 %, Stellantis +1,47 %, Teleperformance +1,22 %

Flop-Werte: Veolia Environnement -1,35 %, BNP Paribas (A) -1,17 %, Vinci -0,99 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.517,94 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,47 %, ABB +1,42 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,25 %

Flop-Werte: Alfa Laval -0,98 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,85 %, Tele2 (B) -0,74 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 4.320,00 PKT und steigt um +2,13 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,56 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,14 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,89 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -1,74 %, Piraeus Port Authority -1,65 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,53 %