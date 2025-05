EVE Energy glänzt auf der The smarter E Europe mit innovativen Energiespeicherprodukten und Full Scenario Solutions für eine grünere Zukunft

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Vom 7. bis 9. Mai 2025 wurde die The smarter E

Europe, Europas größte Messe für die Energiewirtschaft, in München eröffnet, und

EVE Energy brachte seine innovativen Energiespeicherprodukte und Lösungen für

vollständige Szenarien auf die Messe, um die hochwertige Entwicklung der

Energiespeicherindustrie anzuführen und zur Förderung der globalen Energiewende

hin zu kohlenstoffarmen Energien beizutragen.



MR Flagship Series, beliebt auf der Messe





Auf der Grundlage fortschrittlicher und innovativer Technologien und

Konstruktionen stachen die ultragroße Batteriezelle Mr. Big und das

minimalistische System Mr. Giant 5MWh von EVE Energy durch ihre bahnbrechenden

Vorteile im Bereich der Großbatterien und ihre Anwendungspraktiken hervor und

lockten zahlreiche Besucher an, die sich über die Produkte informierten.



Als führendes Unternehmen im Bereich der Großbatterietechnologie nutzt EVE

Energy die Vorteile der einfachen Integration von Großbatterien, um den Betrieb

und die Wartung von Kraftwerken zu vereinfachen und die Kosten für den manuellen

Betrieb und die Wartung über den gesamten Lebenszyklus des Kraftwerks um 30 % zu

senken. Um kontinuierlich Werte zu schaffen, fördert EVE Energy Mr. Giant, um

die Führung im Betrieb zu übernehmen und einen stabilen Betrieb für mehr als 8

Monate mit einem Wirkungsgrad von mehr als 95,5% zu realisieren und das Ziel des

"Kampfes um jede Kilowattstunde" wirklich zu erreichen, so dass jede

Kilowattstunde profitabel ist.



Produktlösungen für Haushaltsspeicher, die grüne Energie fördern



Seit der Markteinführung von Haushaltsspeicherlösungen hat EVE Energy die

Entwicklung und Herstellung der gesamten Produktkette mit seiner

fortschrittlichen Innovationskraft und globalen Produktionsstärke vorangetrieben

und ein maßgeschneidertes Modell eingeführt, um den vielfältigen Anforderungen

des globalen Marktes gerecht zu werden.



Auf dem Messegelände feierte das integrierte AC/DC-Energiespeichersystem von EVE

Energy seine Premiere in Übersee. Das Produkt verfügt über ein hochintegriertes

Design und eine intelligente interaktive APP-Anwendung, um den

Installationskomfort und die Flexibilität zu verbessern, das Stromerlebnis der

Kunden und die Effizienz des Energiemanagements kontinuierlich zu steigern und

den Nutzern eine kohlenstoffarme Lebensqualität zu bieten.



Umfassende Förderung lokalisierter Dienstleistungen und Verbesserung der

Dienstleistungsgarantie



Angesichts der boomenden Entwicklung des globalen Energiespeichermarktes wird

das professionelle Team von EVE Energy vor Ort und das perfekte Servicenetz in

Europa den Kunden der Branche effizientere, zuverlässigere und sicherere

Produktlösungen für die Energiespeicherung bieten und eine umfassende

Serviceerfahrung gewährleisten.



Angesichts der Welle der grünen Revolution wird EVE Energy an seiner

ursprünglichen Absicht festhalten, die technologische Innovation fortsetzen, die

industrielle Modernisierung vorantreiben und den Kunden weltweit

fortschrittlichere, effizientere und zuverlässigere Energiespeicherprodukte

anbieten, um so gemeinsam die globale Energiewende und die nachhaltige

Entwicklung zu fördern.



