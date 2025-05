FREQUENTIS und Dimetor schließen Partnerschaft, um Satellitennavigation für die Luftfahrt zu schützen

Die Sicherheit in der Luftfahrt hängt in hohem Maße von GNSS ab, die zunehmend zum Ziel von Cyberangriffen werden. Da GNSS-Signale unverschlüsselt sind, sind sie anfällig für Jamming und Spoofing – Bedrohungen, die den Flugverkehr ernsthaft stören können. Anfang 2025 forderten die International Civil Aviation Organisation (ICAO) und andere globale Institutionen die Staaten auf, dieses kritische Funkfrequenzband besser zu schützen. Als Antwort darauf stellt Frequentis auf der Airspace World das patentierte NAVSentry von Dimetor vor. Die Software nutzt Mobilfunkdaten, um GNSS-Störungen in Echtzeit zu erkennen, und gibt detaillierte Warnungen an die Flugverkehrssysteme weiter, um einen sichereren Betrieb zu gewährleisten.

"Mit unserer Mission, zu verbesserter Sicherheit und Leistung im ATM und UTM (Air Traffic Management und Uncrewed Air Traffic Management) beizutragen, bringen wir der in Lissabon versammelten internationalen ATM-Gemeinschaft eine Antwort auf die dringende Herausforderung von GNSS-Störungen. Unser Partner Dimetor bietet eine außergewöhnliche Lösung für diesen Bedarf", sagt Reinhard Grimm, Vice President Air Traffic Management bei Frequentis.

NAVSentry unterstützt einen proaktiveren Sicherheitsansatz, indem es den Luftraum laufend auf Signalstörungen überwacht. Indem ein früheres und breiteres Bewusstsein für Bedrohungen durch Spoofing und Jamming geschaffen wird, unterstützt die Lösung Frequentis' und Dimetors Mission, einen sichereren und resilienteren Luftraumbetrieb zu ermöglichen.

"Wir sind stolz, mit Frequentis zusammenzuarbeiten, um NAVSentry der ATM-Community vorzustellen. Die Lösung bietet einen unübertroffenen Schutz vor GNSS-Störungen und ermöglicht ein neues Sicherheitskonzept, indem sie einen umfassenderen Echtzeit-Einblick in Spoofing und Jamming über die Daten des Mobilfunknetzes bietet. Dies steigert die Sicherheit in der Luftfahrt deutlich", sagt Thomas Neubauer, CEO von Dimetor.