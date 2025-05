DERTOUR Reisebarometer Winter 2024/25 / Gästezahl wächst um rund ein Drittel / Individuelles Reisen im Aufwind

Köln/Frankfurt (ots) -



- Insgesamt rund ein Drittel (+31 %) mehr Gäste.

- Buchungsverhalten: Rund 2/3 der Gäste buchten im Reisebüro. Die

durchschnittliche Vorausbuchungsfrist stieg auf 104 Tage an.

- Trend zu früher Buchung bleibt: Aktuell Gästeplus von + 22 % für den nächsten

Winter (2025/26) gegenüber 2024/25

- Beliebtheit von Fernreisen hält an: Fast 40 % der Gäste zog es in die Ferne.

- Top-Reiseziele: Sonnenziele nah und fern vorn

- Großer Erlebnishunger: Asien-Rundreisen stark im Aufwind

- Personalisierte Reiseerfahrungen: Nachfrage nach maßgeschneiderten Reisen

stieg um + 58 %

- Mehr als ein Drittel buchte ein 5-Sterne-Hotel, fast die Hälfte All-inclusive.

- Reisedauer in der Ferne stabil, auf der Kurz- und Mittelstrecke etwas kürzer

- Wintergrau ade: Sieben Prozent aller Winterreisen waren Langzeiturlaube. In

Tunesien lag der Anteil sogar bei 28 %.



DERTOUR, Deutschlands zweitgrößter Reiseveranstalter, hat im Zuge der Planungen

für die Wintersaison 2025/26 erneut das Reise- und Buchungsverhalten seiner

Gäste analysiert und dabei die Wintermonate November 2024 bis Ende Februar 2025

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (November 2023 bis Ende Februar 2024)

ausgewertet.







Vergleich zum Vorjahr. Besonders Fernreisen erfreuten sich wachsender

Beliebtheit und verzeichneten ein Plus von + 32 %. Die Kurz- und Mittelstrecke

wuchs um + 30 %. "Das starke Gästewachstum ist in Teilen darauf zurückzuführen,

dass sich Gästevolumina seit dem Vorwinter im Markt neu verteilt haben.

Entscheidend waren jedoch die weitgehend stabilen Preise der vergangenen

Wintermonate sowie die große Reise- und Entdeckungslust der Menschen", erklärt

Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und

Meiers Weltreisen.



Gebucht wurde unverändert stark im Reisebüro: Rund zwei Drittel (65 %) der Gäste

buchten ihren Winterurlaub im Reisebüro. Lediglich ein Drittel (35 %) buchte

online.



Early Bird Booking: Frühes Buchen weiter im Trend



Der Trend zur früheren Buchung verstärkte sich im vergangenen Winter: Im Schnitt

wurde der Winterurlaub 104 Tage vor Abreise gebucht und damit 1 Woche früher als

im Vergleichszeitraum. "Bereits im Vorjahr wurde der Winterurlaub rund drei

Monate vor Reiseantritt gebucht. Attraktive Frühbucherangebote von bis zu 45 %

und der Wunsch, sich die besten Angebote und das persönliche Wunschhotel zu

sichern, haben den Trend zur früheren Buchung noch einmal verstärkt", sagt Sven

Schikarsky.



Erfreuliche Buchungseingänge für den nächsten Winter weisen darauf hin, dass der Seite 2 ► Seite 1 von 6





