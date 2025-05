ABB erwägt Verkauf der Robotik-Sparte als Alternative zum IPO

ZÜRICH (dpa-AFX) - ABB prüft laut Insidern einen Verkauf der Robotik-Sparte als Alternative zum geplanten Spin-off. Der Industriekonzern werde "in Kürze" Berater sowohl für einen Verkauf als auch für den bereits angekündigten Börsengang engagieren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag. Der Wert der Robotik-Sparte dürfte den Angaben zufolge bei rund 3,5 Milliarden Dollar liegen, könnte jedoch auch bis zu 5 Milliarden betragen. Sollte ABB einen Verkauf bevorzugen, dürften laut Bloomberg vor allem Private-Equity-Firmen Interesse zeigen.

Den Spin-off des Robotik-Geschäfts im zweiten Quartal 2026 hatte ABB im April angekündigt. Bei einem erfolgreichen Börsengang sollen die ABB-Aktionäre Anteile am neuen Unternehmen erhalten. Für die Notierung kommen verschiedene Handelsplätze in Frage - so etwa die SIX Swiss Exchange oder die schwedische Börse./ra/cf/AWP/jha

