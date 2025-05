Verbio - Aktie im Rampenlicht - 13.05.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Verbio in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,81 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Der Biokraftstoffhersteller Verbio blickt etwas verhaltener auf die verbleibenden Monate seines Geschäftsjahres. Der Vorstand rechnet beim operativen Gewinn nur noch mit dem unteren Ende der in Aussicht gestellten Bandbreite, teilte das Unternehmen …

Despite a 13% revenue drop, Q3 2024/25 saw EBITDA rise to EUR 8.2 million, fueled by biodiesel. Strategic investments and regulatory shifts impacted debt and production, with future growth hinging on the Nevada facility.

Verbio SE zeigt im dritten Quartal 2024/25 eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit mit einem gestiegenen EBITDA, während der Konzern sich auf zukünftiges Wachstum und Diversifizierung vorbereitet.