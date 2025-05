Ranpak und Thalia starten strategische Partnerschaft für mehr Nachhaltigkeit im Buchhandel (FOTO)

Deutschland (ots) - Thalia arbeitet mit Ranpak zusammen, um die Effizienz der

Verpackungsprozesse zu steigern und die Umweltbelastung in seinen mehr als 500

Filialen und im E-Commerce zu reduzieren.



Ranpak Holdings Corp. (NYSE: PACK), ein weltweit führender Anbieter von

Technologien und Lösungen zur nachhaltigen Verpackungsautomatisierung, und

Thalia, die führende Buchhandlungskette in Deutschland, Österreich und der

Schweiz, geben ihre strategische Zusammenarbeit bekannt. Thalia stärkt mit der

Partnerschaft nicht nur seine Fulfillment-Fähigkeiten für seine mehr als 500

Filialen und den E-Commerce, sondern verbessert dadurch auch seine Klimabilanz.





"Wir bei Ranpak haben uns verpflichtet, Unternehmen bei der Umstellung aufintelligentere und nachhaltigere Verpackungsprozesse zu unterstützen", erklärtOmar Asali , Vorsitzender und CEO von Ranpak . "Unsere Partnerschaft mit Thaliaverkörpert eine gemeinsame Vision für eine Automatisierung, die einerseitsoperative Exzellenz liefert und andererseits die Umweltbelastung reduziert. Wirsind stolz darauf, das Fulfillment-Netzwerk von Thalia mit unseren innovativen,papierbasierten Automatisierungslösungen zu unterstützen."Ranpak begleitet in einer ersten Phase der Kooperation die Integration vonautomatisierten Verpackungssystemen in den Fulfillment-Betrieb von Thalia, wobeinoch zusätzliche Systeme in Betracht gezogen werden. Dies ist notwendig, dennThalia skaliert seinen Betrieb, um die steigende Kundennachfrage in den Filialenund im Online-Handel zu bedienen."Die Partnerschaft mit Ranpak für unseren neuen Omni-Channel-Hub, der eineerstklassige Fulfillment- und Produktionsanlage sein wird, ist ein wichtigerMeilenstein in unserem Bestreben, den Buchhandel intelligenter,umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten", so Marco Rebohm , ManagingDirector Supply Chain und Logistik bei Thalia . "Diese neuen Systeme werdenunsere Fulfillment-Fähigkeiten verbessern, unsere Nachhaltigkeitszieleunterstützen und uns für ein skalierbares Wachstum positionieren. Dies ist nurder Anfang einer kraftvollen Transformation und einer spannenden Partnerschaft,die vor uns liegt."Im Rahmen der ersten Phase dieser Zusammenarbeit wird Thalia in seinerFulfillment- und Produktionsstätte, die im Jahr 2026 eröffnet wird, insgesamt 12automatische Verpackungssysteme von Ranpak installieren, darunter 3 Cut'It!(TM)EVO (https://www.ranpak.com/automated-solutions/evo-cutit/) , 3 Form'It!(TM)(https://www.ranpak.com/automated-solutions/formit-case/) Packer und 6Flap'it!(TM) (https://www.ranpak.com/automated-solutions/flapit/) Systeme.