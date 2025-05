RBC startet Saint-Gobain mit 'Sector Perform' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 110 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Baustoffkonzern sei in dem sich erholenden europäischen Markt tätig und biete ein gutes Margenwachstum sowie eine gesunde Bilanz, schrieb Oliver Dyson in seiner am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dank des Portfolio-Umbaus sei die Aktie deutlich gestiegen. Kurzfristig hänge ein weiterer Anstieg von anziehenden Gewinnschätzungen ab, was er im derzeitigen Umfeld für unwahrscheinlich halte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 00:45 / EDT