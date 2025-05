Waldbrände halbieren Gewinn der Munich Re - Aktie unter Druck

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles haben dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im ersten Quartal verdiente der Dax-Konzern mit knapp 1,1 Milliarden Euro nur gut halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in München mitteilte. Die Feuer in Los Angeles kosteten den Dax-Konzern nach bisherigen Berechnungen ebenfalls 1,1 Milliarden Euro. Finanzchef Christoph Jurecka sieht die Munich Re aber auf Kurs zu einem Jahresgewinn von 6 Milliarden Euro - trotz rückläufiger Preise im Kerngeschäft.

An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert. Die Munich-Re-Aktie verlor kurz nach Handelsstart fast fünf Prozent auf 553,40 Euro und war damit größter Verlierer im Dax. Zwar hatte der Konzern mit seinem Quartalsgewinn die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten ziemlich genau getroffen. Doch in den einzelnen Sparten lief es höchst unterschiedlich.