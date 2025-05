RBC hebt Ziel für Santander auf 6,50 Euro - 'Sector Perform'

Banco Santander verkauft 49 % seiner polnischen Tochtergesellschaft für 6,8 Milliarden Euroan Erste und erzielt damit einen Kapitalgewinn von 2 Milliarden Euro.Banco Santander hat vereinbart, rund 49 Prozent des Kapitals seiner polnischen Tochtergesellschaft Santander Polskafür 6,8 Milliarden Euro an die österreichische Erste Bank zu verkaufen. Die Strategie der Operation.Banco Santander hat vereinbart, rund 49 Prozent des Kapitals seiner polnischen Tochtergesellschaft Santander Polskafür 6,8 Milliarden Euro an die österreichische Erste Bank zu verkaufen.In diesem Zusammenhang verkaufte die spanische Bank den 50-Prozent-Anteil an ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft in Polen (TFI), das Santander Polska nicht kontrolliert, für rund 200 Millionen Euro, wodurch sich der Gesamtwert der mit der Erste Bank vereinbarten Transaktion auf fast 7 Milliarden Euro beläuft.Der Mitteilung des spanischen Unternehmens vom Montag zufolge unterliegt die Transaktion den üblichen Bedingungen für Transaktionen dieser Art, einschließlich der entsprechenden behördlichen Genehmigungen.Die Bartransaktion wird zu einem Preis von 584 Zloty pro Aktie (136,5 Euro) durchgeführt. Damit wird die Bank am Ende des ersten Quartals 2025 mit dem 2,2-Fachen ihres materiellen Buchwerts pro Aktie bewertet, ohne die angekündigte Dividende von 46,37 Zloty (10,84 Euro) pro Aktie, die bereits dem 11-Fachen ihres Gewinns für 2024 entspricht.Santander betonte, dass dieser Preis zudem einen Aufschlag von 7,5 Prozent auf den Schlusskurs von Santander Polska am 2. Mai (ohne Berücksichtigung der Dividende) und einen Aufschlag von 14 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate darstelle.Nach Abschluss der Transaktion wird Santander rund 13 Prozent des Kapitals von Santander Polska halten und beabsichtigt, vor Abschluss der Transaktion die gesamte Santander Consumer Bank Polska zu übernehmen, indem sie den 60-Prozent-Anteil kauft, der derzeit von ihrer polnischen Tochtergesellschaft gehalten wird.Ein Nettokapitalgewinn von 2 Milliarden EuroDer Abschluss dieser Transaktionen, der gegen Ende 2025 erwartet wird, wird Santander einen Nettokapitalgewinn von rund 2 Milliarden Euro bescheren, was die harte Kernkapitalquote (CET1) des Konzerns um rund 100 Basispunkte erhöhen wird, was etwa 6,4 Milliarden Euro entspricht, und die Pro-forma-CET1-Kapitalquote auf rund 14 % bringen wird.Dem Unternehmen zufolge wird dies das Erreichen des Ziels von Aktienrückkäufen in Höhe von bis zu 10 Milliarden Euro beschleunigen, die zu Lasten der Gewinne für 2025 und 2026 und des prognostizierten überschüssigen Kapitals gehen.„Daher könnte das zuvor angekündigte Ziel angesichts der Attraktivität von Rückkäufen bei den aktuellen Bewertungen vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung übertroffen werden“, betonte die spanische Bank in ihrer Erklärung.Santander erwartet, dass sich die Transaktion ab 2027/2028 positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken wird , dank der Kapitalreinvestition in eine Kombination aus organischem Wachstum, Aktienrückkäufen und potenziellen ergänzenden Akquisitionen, die den strategischen und Rentabilitätskriterien des Konzerns entsprechen.„Das generierte Kapital wird Santander eine größere strategische Flexibilität ermöglichen, um in andere Märkte in Europa und Amerika zu investieren, in denen das Unternehmen bereits tätig ist. Ziel ist es, das Wachstum zu beschleunigen, die Einnahmen aus der Netzwerkzusammenarbeit seiner fünf globalen Unternehmen zu steigern und den Nutzen für Kunden und Aktionäre zu maximieren“, betont das von Ana Botín geleitete Unternehmen.