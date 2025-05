iPhone wird teurer ab Herbst – und Apple will nicht, dass du weißt warum

Apple steht unter Druck – und das könnte für Käufer bald spürbar werden. Der Tech-Riese plant laut Insidern eine Preiserhöhung für seine kommende iPhone-Generation im Herbst, möchte aber unbedingt vermeiden, dies mit US-Zöllen auf chinesische Waren in Verbindung zu bringen. Ein öffentlicher Hinweis auf Zölle, so wie es in einem früheren Fall bei Amazon der Fall war, könnte zu heftiger Kritik aus dem Weißen Haus führen. Offiziell sollen demnach neue Funktionen und ein überarbeitetes, ultradünnes Design den Aufpreis rechtfertigen, berichtet das Wall Street Journal.

Hintergrund: Die USA und China haben sich auf eine 90-tägige Aussetzung der meisten gegenseitigen Zölle geeinigt. Doch ein 20-Prozent-Zoll, den US-Präsident Trump wegen Chinas mutmaßlicher Rolle im Fentanyl-Handel verhängt hatte, bleibt bestehen – auch für Smartphones. Zwar wurden iPhones von Trumps "gegenseitigem Zoll" ausgenommen, der nun auf 10 Prozent reduziert wurde, doch die Unsicherheit bleibt.