Sixt wächst und reduziert Verluste - Anleger aber enttäuscht

PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt verzeichnete zu Jahresbeginn eine gute Nachfrage. Wachstumstreiber waren dabei Europa und die USA. In Deutschland stagnierten dagegen die Erlöse. Seine Verluste konnte das Unternehmen reduzieren - allerdings nicht so stark wie am Markt erwartet. Die Prognose bekräftigte Sixt.

Anleger regierten zunächst enttäuscht. Sie schickten die im Kleinwertesegment SDax notierte Stammaktie um mehr als vier Prozent in den Keller. So habe Sixt zwar ein Umsatzwachstum am oberen Ende der Jahresprognose erreicht, notierte Christian Obst von der Baader Bank. Die Profitabilität liege hingegen darunter. Für das USA-Geschäft sieht er zunehmende Risiken.