Arya.ai stellt MCP-Anwendungen vor, die generische LLMs in domänenspezifische Experten verwandeln

MUMBAI, Indien und NEW YORK, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Arya.ai gab heute die Einführung seiner APEX MCP (Model Context Protocol) Client- und Server-Anwendungen bekannt. Es handelt sich dabei um eine bahnbrechende Orchestrierungsschicht, die entwickelt wurde, um große Allzweck-Sprachmodelle in überprüfbare Domänenexperten zu verwandeln.

In dem Maße, in dem LLMs zu einem integralen Bestandteil des Kundensupports, der Betriebsabläufe und der Compliance-Workflows werden, tritt ein bekanntes Problem auf: Halluzinationen, Inkonsistenz und geringe Zuverlässigkeit bei bereichsspezifischen Aufgaben. Die Antwort von Arya.ai? Eine modulare Schicht von vortrainierten Anwendungen, die jedes LLM mit Domänenwissen umhüllen und es so vertrauenswürdig machen.