Eckert & Ziegler mit gedämpftem Jahresstart - Aktie rutscht ab

vorläufig

Fazit:

Diesind da.Meldung: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-05/6538112… Bericht: https://www.ezag.com/wp-content/uploads/2025/05/euz125_d.pdf Die Zahlen bewegen sich eher am unteren Ende meiner Erwartungen. Die(Q1/25: 68,2 Mio. €, Q1/24: 67,6 Mio. €), der(9,7 vs. 8,5 Mio. €). E&Z macht dies vor allem am Cyberangriff fest, glaubt aber daran, die Q1-Einbußen in den Folgequartalen komplett aufholen zu können. Das muß man auch, denn um die, bestätigte, Umsatz-Prognose von 320 Mio. € einzuhalten, muß man in den drei restlichen Quartalen im Schnitt rund 84 Mio. € einnehmen. Das ist nicht unmöglich, aber anspruchsvoll. Zusätzlicher Druck entsteht durch die Tatsache, daß in den letzten Jahren die Prognose regelmäßig deutlich übertroffen wurde.Einnahmeseitig relevant ist, daß die 10 Mio. € aus dem in Q1 geschlossenen China-Lizenzdeal erst in Q2 () verbucht werden. Der Gewinn sollte in Q2 also auf jeden Fall deutlich steigen.Zu denschreibt man:Viel mehr hat E&Z zu diesem Thema nicht zu sagen, was ich etwas schwach finde. Ich hätte schon gern näheres dazu gelesen, warum es dazu kommen konnte, und was man unternommen hat, um solche Angriffe zukünftig zu erschweren. Ebenfall hätte ich gern gewußt, was man mitmeint. Hat man noch keinen genaueren Überblick oder folgen da noch weitere Kosten in Salamitaktik?Die Q1/25-Zahlen waren etwas schwächer als von mir erwartet. Die Firma zeigt sich aber optimistisch, die Umsatzdelle über die restlichen Quartale ausgleichen zu können. Die Q2-Zahlen werden insofern sehr interessant werden, auch was eventuell weitere zu verbuchende Kosten für den Cyberangriff betrifft.