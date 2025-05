Coinbase-Aktie schießt nach Aufnahme in den S&P 500 hoch: Index-Zuflüsse winken!

Die Aktie von Coinbase reagierte mit einem nachbörslichen Kurssprung von etwa neun Prozent:

Der Indexwechsel erfolgt im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Discover durch Capital One Financial. Das Volumen des Aktiendeals liegt bei 35,3 Milliarden US-Dollar. Sollte der Zusammenschluss wie geplant am 18. Mai abgeschlossen werden, entsteht die sechstgrößte Bank der Vereinigten Staaten. Discover wird dann aus dem S&P 500 entfernt.