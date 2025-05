Nachhaltigkeit im Zahlungsverkehr spielt untergeordnete Rolle (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt am Main/Wien (ots) - PAYONE, Joint Venture von Worldline, ein weltweitführender Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen, sowie der DSV-Gruppe,Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, hat in Deutschland undÖsterreich eine repräsentative Umfrage bei mehrheitlich stationären Händlern zuStellenwert und Erwartungen an KI und Nachhaltigkeit in Bezug auf effizientereProzesse und intensivere Kundenbindung durchgeführt. Dabei wurden bundesweit 333Händlerkunden in Deutschland sowie 150 in Österreich - mehrheitlich aus demkleinen und mittelgroßen Händler-Segment* - quer über alle Branchen hinwegbefragt. Nachfolgend werden die Ergebnisse rund um das Thema Nachhaltigkeitvorgestellt.Als einem der bedeutendsten Wirtschaftszweige kommt dem Handel eine tragendeRolle in Bezug auf Nachhaltigkeit bzw. nachhaltigen Konsum zu. Das gilt für diesoziale und ökologische Gestaltung von Lieferketten, Produkt- undSortimentsgestaltung, dem ressourcenschonenden Einsatz von Strom und Wärme inLager- und Verkaufsflächen, Abfallvermeidung und Recycling und nicht zuletzt alsSchnittstelle zum Endverbraucher, der Produkte oder Lebensmittel ausnachhaltiger Herstellung seit Jahren vermehrt einfordert. Das Thema ist alsomitten in der Gesellschaft angekommen und der Handel weiß um Wirkung undWettbewerbsvorteile: Nachhaltigkeit ist aber nur dann wirklich nachhaltig, wennentlang der gesamten Wertschöpfungskette auch dementsprechend gewirtschaftetwird.Kein gelebter ganzheitlicher Ansatz - Konzentration auf Einzelaspekte in derWertschöpfungsketteBetrachtet man die Ergebnisse der Umfrage, kommt man zu dem Schluss, dassNachhaltigkeit bei den teilnehmenden Händlern weniger in einem ganzheitlichenAnsatz gelebt, sondern nur vereinzelt Aspekte der Nachhaltigkeit auf diejeweilige Geschäftstätigkeit einwirken. Dabei haben Umweltschutz und einezukunftsfähige Welt einen besonderen Stellenwert, ohne allerdings genauer zuspezifizieren, wie sie diese Geisteshaltung praktisch umsetzen.Wirtschaftlichkeit schlägt NachhaltigkeitRund 70% der befragten Händler in Deutschland und Österreich gaben an, dassNachhaltigkeit für sie große Bedeutung habe. Auf den Einfluss hinsichtlichunternehmerischer Entscheidungen abgefragt, spielt Nachhaltigkeit allerdings nurmehr bei 51% eine größere Rolle. Beispiel Lieferantenauswahl: Für 79% derBefragten sind wirtschaftliche Kriterien für diese Entscheidung ausschlaggebend,während nur 62% Nachhaltigkeit als relevantes Auswahlkriterium nennt.Kundenperspektive auf nachhaltiges Wirtschaften wird unterschätzt69% der Händler sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit zur Ressourceneinsparung