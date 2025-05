Verbio wird beim Blick auf das Ergebnis etwas vorsichtiger - Kursrutsch

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio blickt etwas verhaltener auf die verbleibenden Monate seines Geschäftsjahres. Der Vorstand rechnet beim operativen Gewinn nur noch mit dem unteren Ende der in Aussicht gestellten Bandbreite, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage seiner Zahlen zum dritten Geschäftsquartal (bis Ende März) in Leipzig mit. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wollte Verbio bislang ein Ergebnis "im mittleren zweistelligen Millionenbereich" erzielen und damit deutlich weniger als 2024. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an.

Die Verbio-Aktie rutschte zeitweise fast 7 Prozent ab. Zuletzt betrug der Abschlag noch rund 4,7 Prozent. Jefferies-Analyst Constantin Hesse verwies in diesem Zusammenhang auf die Kurserholung seit dem April-Tief. Längerfristig investierte Anleger haben gleichwohl immer noch das Nachsehen. Seit Jahresbeginn hat das Papier 16 Prozent an Wert verloren und in den vergangenen zwölf Monaten sogar die Hälfte.