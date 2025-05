Hannover Rück steckt Kalifornien-Brände weg - Aktie verliert dennoch

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück ist angesichts der Waldbrände in Kalifornien Anfang 2025 mit einem überraschend leichten Gewinnrückgang davongekommen. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 480 Millionen Euro und damit nur rund 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Zerstörungen in Los Angeles kosteten die Hannover Rück bisher 631 Millionen Euro. Der neue Vorstandschef Clemens Jungsthöfel sieht den Konzern damit auf Kurs, den Gewinn in diesem Jahr wie geplant auf rund 2,4 Milliarden Euro zu steigern. Für die Hannover-Rück-Aktie ging es nach den Neuigkeiten dennoch abwärts.

Am Dienstagvormittag verlor das Papier zuletzt fast drei Prozent auf 271,60 Euro und gehörte zusammen mit dem des weltgrößten Rückversicherers Munich Re zu den größten Verlierern im Dax. Analysten werteten die Quartalszahlen eher positiv, verwiesen aber auch auf Preisdruck bei den jüngsten Vertragserneuerungen im Geschäft mit Erstversicherern. So hatte der Nettogewinn die Erwartungen übertroffen. Und seit dem Jahreswechsel hat die Aktie noch rund zwölf Prozent an Wert gewonnen.