Munich Re und Hannover Rück schwach nach durchwachsenen Zahlen

Itelligent1 schrieb heute 09:34

In die Q1 Zahlen hat Munich Re die Schadenzahlungen aus den Waldbränden USA reingepackt. Halb so wild, da die Gesamt-Jahresprognose beibehalten wurde. Außerdem kommt es zu steigenden Feuer-Prämien in USA und damit auch zu höheren Rückversicherungseinahmen. Ab und an muss es auch ein größeres Schadenereignis geben um weitere Preiserhöhungen durchsetzen zu können.