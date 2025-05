Springer Nature - Aktie im Rampenlicht - 13.05.2025

Mit einer Performance von +5,77 % konnte die Springer Nature Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Springer Nature in den letzten drei Monaten Verluste von -27,09 % verkraften.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage hat sich der Dax am Dienstag stabil gezeigt. Im Fokus stehen an diesem Morgen zahlreiche Quartalsberichte, bevor sich das Interesse am Nachmittag auf die Inflationsdaten aus den USA verlagern …

Springer Nature setzt im ersten Quartal 2025 neue Maßstäbe: Mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 6 % und einem Betriebsergebnisplus von 11 % wird der Wandel zu Open Access vorangetrieben.