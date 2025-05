BCP-Übernahme beschert LEG Immobilien deutlich mehr Gewinn

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten und die Übernahme der ehemaligen Adler Group-Tochter BCP haben dem Immobilienkonzern LEG im Auftaktquartal deutlichen Auftrieb gegeben. Das Unternehmen habe innerhalb weniger Monate den Erwerb der BCP abgeschlossen, über 9.000 neue Wohneinheiten in die Bewirtschaftungsplattform integriert und die Vermarktung des BCP-Ost-Paketes rund um Leipzig begonnen, sagte Unternehmenschef Lars von Lackum bei Vorlage von Zahlen am Dienstag. Für zusätzlichen Optimismus sorge die weitere Erholung der Immobilienpreise. Die Ziele für 2025 bestätigte der Immobilienkonzern. Die Aktie gab bis zum frühen Mittag rund 1,7 Prozent nach.

In den ersten drei Monaten bis Ende März legte die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) im Jahresvergleich um 28,2 Prozent auf 62,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet der LEG-Vorstand beim AFFO weiterhin mit einem Wert von 205 bis 225 Millionen Euro.