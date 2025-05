Primary Hydrogen nimmt Exploration bei Dove Creek auf

„Wir freuen uns, dieses Explorationsprogramm bei Dove Creek in die Wege zu leiten, denn das Projekt hat bedeutendes Potenzial für die Entdeckung von natürlichem Wasserstoff“, so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. „Der Einsatz der hyperspektralen Bildgebung wird uns wichtige Einblicke in das Gebiet verschaffen und es uns ermöglichen, unsere zukünftigen Explorationsbemühungen effizient auszurichten. Mit diesem Programm unterstreichen wir unser Engagement für den Einsatz von Spitzentechnologie, um Primary Hydrogen als führendes Unternehmen im aufstrebenden Sektor für natürlichen Wasserstoff zu positionieren.“

Projekt Dove Creek, Colorado

Das Projekt Dove Creek befindet sich im Südwesten des US-Bundesstaates Colorado unweit der Grenze zu Utah, innerhalb des Paradox-Beckens in unmittelbarer Nähe zum San-Juan-Beckens im Süden und zum Uinta-Piceance-Beckens im Norden. Die Höffigkeit des Projekts gründet auf dem Potenzial für die Erzeugung von natürlichem Wasserstoff durch die Radiolyse von uranreichem Grundgestein. Tiefliegende Verwerfungssysteme in der Region dienen als Leitungen für die Migration von Wasserstoff, der sich in strukturellen oder stratigrafischen Fallen ansammeln kann. Geophysikalische Daten weisen auf ausgeprägte Gravitationsanomalien, die an Verwerfungsstrukturen ausgerichtet sind, sowie auf magnetische Anomalien hin, die mit tiefen Krustenmerkmalen im Zusammenhang stehen. Die Präsenz von Heliumbohrungen im Gebiet spricht ebenfalls für eine aktive unterirdische Gasmigration, was das Wasserstoffpotenzial des Projekts noch erhöht.