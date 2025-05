Für die junge Generation ist die Zukunft E-mobil (FOTO)

--------------------------------------------------------------

ZUR STUDIE

https://ots.de/PftZi9

--------------------------------------------------------------



München (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Überzeugte Gen Z: 60 Prozent der jungen Generation in Deutschland sehen inE-Mobilität die Zukunft.- Ökobewusste Gen Z: 80 Prozent erwarten umweltfreundlichere Autos dank destechnischen Fortschritts.- Zurückhaltende Gen Z: Nur 27 Prozent wollen in naher Zukunft ein E-Autokaufen.Für die meisten Menschen aus der Gen Z gehört das E-Auto bereits zumStraßenbild. Die zwischen 1995 und 2010 Geborenen stellen gar nicht mehrinfrage, ob sich das E-Auto durchsetzen wird. Für die Mehrheit ist das Fakt.Nach den Ergebnissen des aktuellen Automobilbarometers 2025 "Cars: an eternalyouth?" von Consors Finanz erwarten 60 Prozent der Gen Z in Deutschland, dassstrombetriebene Fahrzeuge die Benziner in Zukunft ablösen werden. Auch dieGeneration zwischen 30 und 49 glaubt inzwischen überwiegend daran (54 Prozent).Bei den 50 plus sind hingegen etwas weniger davon überzeugt (41 Prozent).Technologiewandel ist der Schlüssel zu mehr UmweltfreundlichkeitFür die junge Generation ist es eine Notwendigkeit, ökologische Alternativen zumVerbrenner zu schaffen. Denn 58 Prozent der Befragten in Deutschland haltenAutos für die Hauptquelle der Umweltverschmutzung. Weltweit sagen das sogar 64Prozent der Gen Z. 80 Prozent der jungen Erwachsenen hierzulande sind derAnsicht, dass technologischer Fortschritt die Umweltfreundlichkeit von Autoserhöhen kann. Dabei verkörpert das E-Auto für etwa zwei Drittel genau diesentechnologischen Fortschritt.Allerdings sehen 49 Prozent in dieser Hinsicht bislang noch keinen Durchbruch.Sie denken vielmehr, dass E-Autos heute noch nicht wesentlich umweltfreundlichersind als Verbrenner. Auch bezüglich des Tempos des technologischen Fortschrittszeigen sich die jungen Deutschen skeptischer: 37 Prozent glauben nicht, dass dieHersteller genug tun, um umweltfreundlichere Autos zu bauen.Fehlende Flexibilität hält Gen Z vom E-Autokauf abTrotz ihres ökologischen Bewusstseins fährt die deutsche Gen Z mehrheitlich nochlieber Benziner oder Diesel. Konkret nutzt die große Mehrheit mit 86 Prozenteinen Verbrenner, nur zwölf Prozent ein E-Auto oder Hybrid. Auch spielen nur 27Prozent mit dem Gedanken, sich in nächster Zeit ein E-Fahrzeug anzuschaffen.Was die jungen Erwachsenen vom E-Auto fernhält, ist in erster Linie die Sorge,zu unflexibel auf den Strecken zu sein (49 Prozent) und Probleme beim Laden zu