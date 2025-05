BERNSTEIN RESEARCH stuft Dürr auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ob die Resultate den Erwartungen entsprochen hätten, sei schwierig zu sagen, da es wegen der Neuorganisation des Anlagenbauers einige Verwirrung gegeben und an Vergleichswerten gemangelt habe, schrieb Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 22,80EUR auf Tradegate (13. Mai 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.



