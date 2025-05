Infosys und LTA unterzeichnen strategische Technologiepartnerschaft für das historische Turnier im Queens Club, London

BENGALURU, Indien, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Services der nächsten Generation und Beratung, geht eine strategische Partnerschaft mit der Lawn Tennis Association (LTA) ein, dem Dachverband für Tennis in Großbritannien. Infosys ist nun offizieller KI- und Innovationspartner der HSBC Championships im renommierten Queen's Club in London. Infosys ermöglicht mit seiner technologischen und datenanalytischen Expertise und der KI-gestützten Plattform Infosys Topaz detaillierte Leistungsanalysen für Spieler:innen, intensiviert das Fan-Erlebnis und stellt reibungslose Abläufe bei den HSBC Championships sicher. Darüber hinaus stehen auch Nachhaltigkeit und die Förderung gemeinschaftsorientierter Initiativen im Fokus der Partnerschaft, unterstützt durch digitale Plattformen und mit dem Ziel, langfristig einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Infosys ist bereits Technologiepartner bedeutender internationaler Tennisturniere wie den Australian Open und Roland-Garros und pflegt enge Partnerschaften mit der Association of Tennis Professionals (ATP) sowie der International Tennis Hall of Fame. Nun weitet Infosys sein Engagement auf die LTA und die HSBC Championships aus – ein Turnier, das seit über 136 Jahren in London ausgetragen wird. In diesem Jahr steht zudem ein historischer Meilenstein bevor: Erstmals seit über 50 Jahren wird bei den HSBC Championships neben dem traditionsreichen Herren-Turnier (ATP 500) auch ein Damen-Turnier der WTA-Tour (WTA 500) ausgetragen.

Chris Pollard, Managing Director für Commercial & Operations bei der LTA, sagt: „Wir freuen uns außerordentlich, dass die HSBC Championships im Queen's Club in diesem Jahr erstmals sowohl ein WTA- als auch ein ATP-500-Turnier ausrichten. Dieser historische Meilenstein ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung und wachsenden Bedeutung des renommierten Turniers. Die Zusammenarbeit mit Infosys nimmt eine zentrale Rolle ein das Fan-Erlebnis auf ein neues Niveau zu heben. Die KI- und Technologie-Innovationen von Infosys ermöglichen Echtzeit-Einblicke und interaktive Elemente, die für unvergessliche Erlebnisse sorgen und zum nachhaltigen Erfolg der HSBC Championships beitragen werden."

