Dax am Mittag weiter vorsichtig - Warten auf US-Inflationsdaten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter auf der Stelle getreten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.600 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag."Die Marktteilnehmer fürchten nicht nur mögliche Kursverluste nach der bisherigen Kursrallye hinnehmen zu müssen, sondern auch das Risiko, erneut Kursperformance zu verpassen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die zuletzt erfolgte Kursrallye war insbesondere durch ein latentes Hinterrennen vieler Marktteilnehmer geprägt. Eine Nachricht vom US-Präsidenten auf den Social-Media-Plattformen reicht aus, um die Finanzmärkte in die eine oder andere Ausrichtung zu dynamisieren."Das habe sich auch ganz gut bei der aktuellen ZEW-Umfrage gezeigt, bei der die befragten Finanzprofis skeptisch in Bezug auf die aktuelle Lage waren, aber wieder optimistischer für die nahe Zukunft. "Kein leichtes Umfeld, welches handelstäglich durch immer neue Impulse geprägt wird. Nun stehen noch die US-Verbraucherpreise auf dem Programm", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1098 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9011 Euro zu haben.