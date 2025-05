Ausbauen, aufstocken, anbauen - Wohnraumpotenzial in deutschen Städten (FOTO)

Berlin (ots) - Wer eine bezahlbare Immobilie sucht, wird immer seltener fündig.

Wohnraum ist insbesondere in größeren Städten Mangelware. Der Neubau kann die

Lücke nicht schließen, daher lohnt sich ein Blick auf den Gebäudebestand:

Aktuelle Analysen zeigen erhebliches Potenzial für zusätzlichen Wohnraum durch

Umbau und Erweiterung oder eine effizientere Nutzung vorhandener Flächen.



Laut Umfragen der Bundesstiftung Baukultur bewerten mehr als 80 Prozent der

Bevölkerung den Erhalt und Umbau von Bestandsimmobilien positiv, sie verbinden

mit dem Begriff "Umbau" Erneuerung und Verbesserung. Speziell nach geeigneten

innerstädtischen Orten für Nachverdichtungen gefragt, waren fast 90 Prozent der

Befragten zum Baukulturbericht 2024/25 der Ansicht, dass neue Wohnungen durch

den Umbau von nicht genutzten Büroflächen geschaffen werden sollten.





Bezahlbaren Wohnraum schaffenBestandserweiternde Nachverdichtungsmaßnahmen punkten gegenüber Neubauprojektenmit Kosten- und Nachhaltigkeitsvorteilen: Nicht nur Flächen- undRessourcenverbrauch sowie CO2-Emissionen sind deutlich geringer, sondern - jenach Ausbauart - auch die Bauwerkskosten.So schlägt ein Dachausbau nur mit 1.797 Euro und ein Anbau mit 1.738 Euro proQuadratmeter Bruttogrundfläche zu Buche, ein Neubau hingegen mit 2.765 Euro, wiedas Baukosteninformationszentrum deutscher Architektenkammern (BKI) berechnethat. Eine Aufstockung hingegen ist durch den hohen Planungs- undGenehmigungsaufwand ähnlich teuer wie ein Neubau.Lohnenswerte Aktivierung von "unsichtbarem" WohnraumFür den LBS-Experten Albrecht Luz liegt potenziell in jedem Haus ein möglicherunentdeckter Schatz, den es zu heben gilt: "Im Grunde kann sich jeder, der eineImmobilie erwirbt oder bereits besitzt, fragen, ob es darin nicht mehr genutzteoder versteckte Wohnflächen, wie zum Beispiel ehemalige Kinderzimmer oderDachböden gibt, die umgenutzt werden können."So lohnt sich für eine junge Familie, die ein altes Haus kaufen und sanierenmöchte, bevor sie selbst dort einzieht, womöglich der Ausbau des ungenutztenDachraums zu einer autarken Einliegerwohnung, weil deren künftige Mieteinnahmenals Baustein in die Baufinanzierung einfließen könnten. Gleichsam erhöht sichdie Wohnqualität, weil mit vielen Umbaumaßnahmen auch eine Modernisierung undmeist auch eine energetische Ertüchtigung einhergeht.Wichtig ist, die Kosten für Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen ehrlich in dieFinanzierung einzuplanen. "Die Landesbausparkassen bieten zinsvergünstigteKredite, die speziell auf die Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmenzugeschnitten sind", erklärt Albrecht Luz. "Zudem können wir Darlehen bis 50.000Euro für Renovierung und Sanierung in Verbindung mit einem LBS-Bausparvertragauch ohne Absicherung im Grundbuch vorfinanzieren. Das geht schnell, istunbürokratisch und somit günstiger."Rahmenbedingungen verbessernFür Eigentümer von Büro- und Gewerbeimmobilien oder von Mehrfamilienhäusernkönnen Aufstockungen von Immobilien sinnvoll sein, denn hier können mit demplanerischen Aufwand gleich mehrere Wohnungen zur Vermietung neu geschaffenwerden.Potenzial für mehr Wohnraum ist also vorhanden. Laut Arbeitsgemeinschaft fürzeitgemäßes Bauen könnten durch Umnutzung, Aufstockung und Nachverdichtungallein von Büro- und Verwaltungsgebäuden deutschlandweit rund zwei Millionenneue Wohnungen entstehen. Allerdings stehen der Umsetzung oft bürokratischeHürden, Unsicherheit bezüglich der Förderlandschaft und fehlende Informationenfür Eigentümer über die Umnutzungsmöglichkeiten entgegen.