Abenteuer, Genuss und Sport treiben weltweite Tourismustrends (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Neue Mastercard Analyse zeigt: Reiselustige Deutsche

investieren überdurchschnittlich in Outdoor-Abenteuer und sportliche

Großereignisse



- Drei Megatrends dominieren das Reiseverhalten weltweit: Wellness und Fürsorge,

Outdoor- und Naturerlebnisse sowie kulinarische Highlights

- Internationale Sportereignisse beflügeln die Reiselust und

Ausgabebereitschaft: Ausgaben von Auslandsbesucher:innen während der UEFA

Champions League 2024 in London stiegen um 14 %

- Weniger Globalität bei Geschäftsreisen: 2024 entfielen 70 % der

grenzüberschreitenden Geschäftsausgaben deutscher Unternehmen auf europäische

Ziele





Der Tourismus 2025 ist geprägt von einem tiefgreifenden Wertewandel. Dabei gilt:Erlebnis vor Erholung, Qualität vor Quantität. Während klassische Urlaubsformatean Bedeutung verlieren, setzen Reisende verstärkt auf sinnstiftende, hochwertigeErlebnisse. Mastercard beleuchtet in der neuen Studie "Travel 25" internationaleReiseströme, Transaktionsdaten und Verhaltenstrends: Wechselkurse undgeopolitische Entwicklungen können das Verhalten der Reisenden beeinflussen,gleichzeitig bleibt der Antrieb durch Leidenschaft und sinnstiftende Erlebnisseein entscheidender Faktor für die Gestaltung der Reisebranche. Deutsche Reisendetreiben weltweite Ausgaben besonders im Rahmen sportlicher Großereignisse,individueller Erlebnisreisen und kulinarischer Höhepunkte mit an.Destinationen im Wandel - Tokio, Osaka und Peking: Asien auf der ÜberholspurDer Mastercard Travel Report prognostiziert basierend auf FlugbuchungsdatenTokio und Osaka in Japan als die beiden weltweit am stärksten nachgefragtenTouristenziele im Sommer 2025. Im Allgemeinen erfreuen sich in Europa auchweiterhin vor allem Stranddestinationen wie Palma de Mallorca in Spanien oderauch Hurghada und Scharm El-Scheich in Ägypten und Larnaka auf Zypern großerBeliebtheit. Auch die europäischen Hauptstädte Paris und London behaupten sichals attraktive Urlaubsziele.Abenteuer, Wellness und Kulinarik - Reisen mit Sinn und AnspruchReisende folgen heute keinem klassischen Urlaubsmuster mehr, stattdessen sinddie hinter der Reise stehenden Motive entscheidend für die Planung. DreiMegatrends dominieren das Reiseverhalten weltweit:1. Wellness und Selbstfürsorge: Der Wellness-Tourismus hat in den letzten Jahrenstark zugenommen und verspricht eine Flucht vor Alltagsstress. Diese Reisensetzen auf Entspannung, Heilung und bewussten Genuss. Basierend aufaggregierten und anonymisierten Mastercard-Daten entwickelte das MastercardEconomics Institute den Wellness Travel Index (WTI), der die führenden