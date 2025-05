5 Aktien, die 3 Top-Investoren für 938.934.947 US-Dollar gekauft haben

1. Alcon

Der deutsche Investor William von Mueffling investiert ähnlich wie Warren Buffett in Unternehmen mit guter Marktstellung und kontinuierlicher Ergebnisentwicklung.

So wie Alcon, die er zuletzt für 139 Millionen US-Dollar neu in sein Portfolio mit aufgenommen hat. Der Konzern mit Sitz in Genf (Schweiz) ist weltweit führend in der Augenheilkunde und der Kataraktchirurgie, einer der größten Kontaktlinsenanbieter, weltweit in mehr als 140 Ländern vertreten und profitiert von einer wachsenden, immer älter werdenden Bevölkerung sowie deren zunehmender Fehlsichtigkeit.

Der Konzern ist auch finanziell sehr solide aufgestellt, wächst stetig und verfügt über hohe Gewinnmargen.

2. Uber Technologies

Darüber hinaus hat William von Mueffling für 92,1 Millionen US-Dollar Uber-Technologies-Aktien nachgekauft.

Uber ist weltweit im Ride-Hailing-Geschäft führend. In den Vereinigten Staaten hält das Unternehmen im Mobilitätsbereich bereits einen Marktanteil von über siebzig Prozent. Es ist zudem in Europa, Lateinamerika und Indien gut positioniert. Das Geschäft wächst stark und ist seit 2023 profitabel.

3. Adobe

William von Mueffling stockte außerdem seine Adobe-Position für 69,8 Millionen US-Dollar weiter auf.

Der Marktführer für Kreativsoftware, Dokumentenverarbeitung und Customer-Experience-Management erzielt mit seinem Abomodell konstant steigende Erträge sowie hohe Gewinnmargen und Eigenkapitalrenditen.

4. Tempur Sealy

Value-Investor und Milliardär David Abrams hat hingegen im ersten Quartal 2025 seine Tempur-Sealy-Position für 134,4 Millionen US-Dollar kräftig erhöht.

Der heute weltweit führende Hersteller von Matratzen und Schlafprodukten entstand 2012 durch die Fusion von Tempur-Pedic und Sealy und ist in Lexington (USA) ansässig. Tempur Sealy ist in über 100 Ländern aktiv, wächst stetig und baut gerade seine Asienpräsenz weiter aus.

5. Starbucks

Die einst durch David M. Polen, der 2012 verstorben ist, gegründete und auf qualitativ hochwertige Wachstumsaktien spezialisierte Polen Capital Management hat hingegen für 503,5 Millionen US-Dollar Starbucks neu in ihr Portfolio aufgenommen.

Das Unternehmen hat mit mehr als 38.000 Filialen (2024) eine weltweit führende Kaffeehauskette aufgebaut, die derzeit in Regionen wie China, Indien, Lateinamerika und Südostasien expandiert. Das Geschäft wächst beständig und weist zudem hohe Kapitalrenditen und Gewinnmargen auf.

Fazit

Top-Investoren wie William von Mueffling, David Abram und Polen Capital sind nicht in Panik verfallen, sondern haben die letzten Börsenturbulenzen zum Kauf von kontinuierlich wachsenden Unternehmen mit starker Marktstellung genutzt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion