Flughafenbetreiber Fraport startet schwach ins Jahr - Kurs gibt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport ist überraschend schwach ins Jahr gestartet. Der späte Ostertermin, höhere Personalkosten und ein gekürztes Flugangebot an Deutschlands größtem Airport führten im ersten Quartal unter dem Strich zu roten Zahlen. Trotzdem sieht Vorstandschef Stefan Schulte das Unternehmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So soll die Zahl der Fluggäste in Frankfurt 2025 auf bis zu 64 Millionen steigen. Der operative Gewinn (Ebitda) soll im Vergleich zu 2024 moderat zulegen. An der Börse konnten die Neuigkeiten indes nicht überzeugen.

Die Fraport-Aktie verlor am Morgen zeitweise fast fünf Prozent. Um die Mittagszeit lag das Papier noch mit 2,3 Prozent im Minus bei 58,35 Euro und gehörte weiterhin zu den größten Verlierern im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Die Kursgewinne aus dem bisherigen Jahresverlauf wurden damit aufgezehrt.