POLITIK Erste schwarz-rote Gesetzespläne nächste Woche Die neue schwarz-rote Bundesregierung will nach Angaben von Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) zügig erste Vorhaben auf den Weg bringen. In der nächsten Woche würden Gesetzentwürfe in den Bundestag eingebracht, die den Koalitionsvertrag umsetzen, …