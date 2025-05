Unison Planning von OMP erreicht SAP(R)-zertifizierte Integration in die RISE with SAP S/4HANA(R)-Cloud

ANTWERPEN, BELGIEN / ACCESS Newswire / 13. Mai 2025 / OMP, ein weltweit führender Anbieter von Planungslösungen für Lieferketten, gab heute bekannt, dass seine Plattform Unison PlanningTM die SAP-Zertifizierung für die Integration mit RISE with SAP S/4HANA-Cloud erhalten hat. Dieser Meilenstein bestätigt den vollen Support von S/4HANA-Umgebungen durch Unison Planning und die Kompatibilität der Plattform mit RISE with SAP und setzt damit die langjährige Tradition der SAP-zertifizierten Integration fort.

Die Integration bietet eine nahtlose Konnektivität zwischen SAP und den fortschrittlichen Lieferkettenfunktionen von Unison Planning, und das nahezu in Echtzeit, und stärkt die Rolle von OMP als Partner des Vertrauens für die Navigation in komplexen Planungsumgebungen.

„Der Erhalt dieser Zertifizierung unterstreicht unser Engagement für Innovation und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau“, so Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP. „Die Zertifizierung bestätigt unsere Fähigkeit, globale Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, insbesondere diejenigen, die mit RISE with SAP auf S/4HANA migrieren.“

OMP wurde kürzlich zum 10. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Gartner Magic Quadrant für Lieferkettenplanungslösungen ausgezeichnet, wobei das Unternehmen 2025 vor allem in der Kategorie „Ability of Execute“ (Umsetzungsfähigkeit) punktete.

„Wir bieten echte Lösungen an, die auf echtem Fachwissen beruhen“, fügt Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP, hinzu. „Viele unserer Kunden in verschiedenen Branchen, darunter mehrere Fortune-500-Unternehmen, profitieren bereits von den Vorteilen der Verwendung von Unison Planning in ihren SAP S/4HANA-Umgebungen. Diese Zertifizierung hilft Unternehmen, die auf SAP S/4HANA migrieren, ihre Nicht-SAP-Systeme nahtlos in ihr SAP-ERP-System zu integrieren, was sowohl für IT- als auch für Geschäftsleiter eine große Erleichterung darstellt.“

Zu den wichtigsten Integrationsfunktionen von Unison Planning gehören:

Extraktion von Stamm- und Transaktionsdaten, die für die Bedarfs-, Distributions- und Produktionsplanung sowie die Beschaffung relevant sind, und das nahezu in Echtzeit .

Schrittweise Synchronisierung von Planungsergebnissen.

Konfigurierbarkeit von Datenauswahl und -inhalt ohne Code.

Support für die Integration mit mehreren Clients in gemischten SAP-Landschaften (ECC, S/4HANA), besonders wertvoll für Unternehmen, die mehrere SAP-Instanzen betreiben.