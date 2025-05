UnitedHealth holt früheren Chef zurück und streicht Jahresziele - Aktie sackt ab

Sal-Paradise schrieb 09.05.25, 09:47

Ich kann allen nur den Rat geben, sich langfristig an einer Faktenlage zu orientieren und sich von bauchgesteuertem, faktenlosen Geschwurbel fernzuhalten. UNH ist jetzt nur ein Beispiel von anderen, wo User völlig faktenfrei ihr Blasengeschwurbel öffentlich kommunizieren und niemals mit Fakten das belegen, wovor sie selbst überzeugt sind. Permanent kommen ausschließlich "Meinungen", egal welche Fakten man für eine Diskussion zur Verfügung stellt, was genau der Grund für mich ist, solche Leute auszublenden, da sie sich nie auf der sachlichen, dafür aber ausschließlich auf der emotionalen Ebene befinden, was am Ende keinerlei Mehrwert für irgend jemanden erbringen kann, da eine pure Meinung ohne Fundamentaldaten niemals die Grundlage für ein Investment sein könnte. Dasselbe ist natürlich auch für ein "Nein" gültig, wenn Unternehmen tatsächlich längerfristige Probleme ausbilden und dafür viel zu hoch bewertet sind. In beiden Fällen sollte man sich als Kleinanleger nicht von Sentiment, als Marktstimmung zu stark beeinflussen lassen, da wir ja langfristig und vor allem "faktenbasiert" in Qualität investieren möchten , die uns auch im besten Fall noch in 10-Jahren Freude bereitet.



Es soll ja jeder seine Meinung haben, womit ich keinerlei Problem habe. Wenn wir jedoch über eine seriöse Geldanlage sprechen, ist hier jeder in der Pflicht sich sachlich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und den eigenen Bauch weitestgehend wegzulassen, was seine guten Gründe hat. Jeder kann selbst entscheiden, welchen Weg (emotional oder sachlich) er gehen möchte, aber geht nicht davon aus, dass ich in einem öffentlichen Forum Meinungen einfach so stehen lasse, wenn sie jegliche Fakten ignorieren, um die eigene Meinungsblase am Leben erhalten zu können. Für so eine destruktive Denkweise bin ich leider nicht zu haben. Mir geht es auch nie um Namen, sondern immer um den "Inhalt" der veröffentlicht wurde und sollte UNH tatsächlich dauerhaft Schaden nehmen, wäre ich der erste, der das hier kommuniziert, um andere darauf hinzuweisen, sie möchten bitte nochmals genauer hinschauen, bevor sie hier ihr Geld investieren. Der Unterschied ist nur, dass ich "faktenbasiert" argumentieren und es auch sachlich erläutern würde und genau darum geht es hier.