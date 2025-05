IOTSWC versammelt die neuesten Lösungen zur Beschleunigung der Digitalisierung der Industrie

Unter dem Motto „Connected to the next level" wird die von Fira de Barcelona organisierte Veranstaltung in Halle 8 des Messegeländes Gran Via stattfinden und insgesamt 257 Aussteller umfassen, von denen 65 % aus dem Ausland kommen, mit einer starken Präsenz chinesischer, deutscher, amerikanischer und französischer Unternehmen. Dazu gehören AG Solution, Avanci, Edge Impulse, Emnify, STMicroelectronics, LoRa Alliance und Orange Empresas. Die IOTSWC wird auch einen StartUp-Pavillon mit 19 Unternehmen aus Deutschland, Spanien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Polen umfassen.

Der Ausstellungsbereich wird auch einen Bereich für Halbleiterchips bieten. Dank der Unterstützung von ACCIÓ, der Agentur der katalanischen Regierung für unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit, werden hier Unternehmen beherbergt, die in Katalonien in diesem Bereich tätig sind.

KI, Star des Kongresses

Auf dem Kongress der Messe werden hundert Redner aus der ganzen Welt sprechen, darunter Elisabeth Margarit Borrás, Leiterin der Abteilung für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bei Fujitsu Spanien, Emanuela Girardi, Präsidentin der All Data Robotics Association (ADRA); Marta Pascual Estarellas, Geschäftsführerin von Qilimanjaro Quantum Tech, Brad Morrison, Gründer und CEO von Atlantis Industries, Claudio Lima, Experte für generative KI und Mitbegründer von Microbrains, und Xavier Lobao, Leiter der Abteilung Telekommunikationsprogramme der Zukunft bei der Europäischen Weltraumorganisation.

Um das LoRaWAN-Protokoll dem Industriesektor näher zu bringen, wird der Verband LoRa Alliance eine Konferenz organisieren, auf der Erfolgsgeschichten, Implementierungsmöglichkeiten und Erfahrungen von Endnutzern mit dieser stromsparenden, offenen und drahtlosen Kommunikationstechnologie für die Datenübertragung zwischen IoT-Geräten vorgestellt werden.

Internationale Auszeichnungen

Der IOTSWC wird eine neue Ausgabe der Industry Solutions Awards ausrichten, um ebenfalls die innovativsten und inspirierendsten Initiativen auf dem Markt auszuzeichnen. Unter den 15 Finalisten aus Deutschland, Saudi-Arabien, Australien, Frankreich, Iran, Spanien und den Vereinigten Staaten wird der Gewinner am 14. Mai bekannt gegeben.

Der IOTSWC 2025 wird zusammen mit der sechsten Ausgabe des Barcelona Cybersecurity Congress stattfinden, einer jährlichen Veranstaltung, die gemeinsam mit der Agència de Ciberseguretat de Catalunya organisiert wird, um die Kultur der Cybersicherheit auf alle Branchen auszuweiten.

