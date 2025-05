Skoda Enyaq RS und Enyaq Coupé RS runden neue Enyaq-Familie nach oben hin ab (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Zwei Motoren ermöglichen Allradantrieb und 250 kW(1)

> Umfangreiche Serienausstattung mit Sportfahrwerk,Matrix-LED-Hauptscheinwerfern, elektrisch einstellbarem Fahrersitz mit Memory-und Massagefunktion und vielem mehr> Markentypische RS-Merkmale: glänzend schwarze Karosseriedetails, exklusive20-Zoll-Leichtmetallfelgen und Design Selections RS Lounge mit Sportsitzen und-lenkrad> Skoda Enyaq RS startet ab 58.600 Euro, Skoda Enyaq Coupé beginnt bei 60.850EuroSkoda präsentiert die Topmodelle der neuen Enyaq-Familie und rundet das Angebotseines erfolgreichen Elektro-Flaggschiffs nach oben hin ab: Der Skoda Enyaq RSund das Enyaq Coupé RS sind ab sofort bestellbar und ab 58.600 als SUVbeziehungsweise ab 60.850 Euro als Coupé erhältlich. Zwei Elektromotorenentwickeln 250 kW(1) (340 PS) und ermöglichen Allradantrieb. So ausgestattetsprinten beide Enyaq RS-Modelle in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zusätzlichzur Fahrdynamik überzeugen beide mit einer hochwertigen Serienausstattung, dieunter anderem 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Matrix-LED-Hauptscheinwerfer,Sportfahrwerk und Augmented Reality Head-up-Display umfasst.In 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h - Schnellladen mit bis zu 185 kWSkoda setzt im Enyaq RS und Enyaq Coupé RS auf zwei Elektromotoren - einen ander Vorder-, einen an der Hinterachse. Gemeinsam erzielen sie eineSystemleistung von 250 kW(1) (340 PS) und Allradantrieb. Die 180 km/h schnellenEnyaq RS-Modelle können in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Damit sindsie neben dem Elroq RS die Skoda Modelle mit der besten Beschleunigung. DieProgressivlenkung unterstützt die dynamischen Eigenschaften der Elektromodelleund ermöglicht eine perfekte Fahrzeugkontrolle. Für ein agileres Set-Up senktdas Sportfahrwerk die Bodenfreiheit an der Vorderachse um 15 Millimeter und ander Hinterachse um zehn Millimeter.Dank Schnellladen mit bis zu 185 kW lädt die 84-kWh-Batterie (79 kWh netto) innur 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Der Enyaq RS legt elektrisch bis zu 556