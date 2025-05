BTC: Analyst korrigiert Prognose – $200.000 im Visier! Dazu Solana, ETH & XRP! Ein Analyst von Standard Chartered hebt sein Bitcoin-Kursziel deutlich an – statt 120.000 $ jetzt 200.000 $?! In diesem Video erfährst du, was hinter der Prognose steckt und wie es bei Solana, Ethereum, XRP und weiteren Coins aussieht .