Schwaches Quartalsergebnis schickt Fraport auf Vierwochentief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Dienstag unter enttäuschenden Quartalszahlen gelitten und sind auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gefallen. Zur Mittagszeit büßten die Anteile des Frankfurter Flughafenbetreibers am MDax-Ende 4,5 Prozent auf 57,05 Euro ein. Dabei durchbrach ihr Kurs die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und über er sich seither wieder stabilisiert hatte. Halt fand das Papier an der 90-Tage-Linie, dem Indikator für den mittelfristigen Trend.

Allgemein wurde vor allem auf den Rückgang des operativen Quartalsergebnisses im Jahresvergleich verwiesen, der stärker als erwartet ausgefallen war. Dieser sei zwar zum Teil auf eine schwächere Verkehrsentwicklung auf dem Heimatflughafen Frankfurt zurückzuführen, aber auch auf einen positiven Sondereffekt in Höhe von 28 Millionen Euro im vergangenen Jahr, relativierte Warburg-Analyst Christian Cohrs die Diskrepanz. Im ersten Quartal 2024 nämlich hatte Fraport noch eine Ausgleichszahlung wegen der Corona-Krise erhalten.