BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Saatguthersteller sei eigentlich bekannt dafür, seine Ziele mindestens zu erfüllen, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern komme die Anpassung des Ausblicks zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da das Unternehmen gerade darum ringe, Investoren vom langfristig attraktiven Investmentansatz zu überzeugen. Dieser bleibe unberührt./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 08:45 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Tradegate (13. Mai 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A