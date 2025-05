American Tungsten Corp. veranstaltet Webinar zum Management-Update

Vancouver, BC, 13. Mai 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Herr Ali Haji, der CEO des Unternehmens, ein Webinar abhalten wird, in dem er einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Unternehmen geben wird. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird allen Teilnehmern auch die Möglichkeit geboten, Fragen zu den aktuellen und zukünftigen Katalysatoren direkt an das Management zu richten.

Die Unternehmensführung lädt alle, die an einem Update interessiert sind oder mehr über American Tungsten erfahren möchten, ein, sich über den nachstehenden URL-Link zu dieser Veranstaltung anzumelden. Alternativ dazu ist auch eine Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail unter mbenedetto@simonecapital.ca möglich.

Link zum Livestream: https://app.livestorm.co/simone-capital/american-tungsten-csetung?s=b2 ...

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekts der Mine IMA erworben.

