Ex-Lufthansa-Chef Jürgen Weber gestorben

Profi2000 schrieb gestern 15:08

dort steht auch das die Kernmarke Lufhansa-Airlines das Sorgenkind des Konzerns ist (warum wohl u.a.), Betriebsverlust in 2024 = 94 Mill. € !

Der Streik d. Bodenpersonals hat wohl in folge der Flugausfälle und der daraus resultierenden Entschädigungszahlungen fast 500 Mill. € gekostet !

Ein "Experte" v. Airborne Consulting glaubt auch nicht an das positive Ergebnis zum Jahresende wg. den Dauerthemen "Pilotenstreik, hohen Krankheitsquoten und schlechtem Service".

Bleibt die Hoffnung auf die Verkleinerung des Pilotenstamms von der Lufthansa-Kernmarke und der Senkung der Luftverkehskosten durch die neue Bundesregierung.

Es kann und sollte nicht sein das die Lufthansa nur außerhalb Deutschlands wächst.



PS: Die Lufthansa hat 11.000 Piloten, bei der Kernmarke über 4.000. Das mit 2% glaube ich nicht im Ansatz (schätze eher 7-10 % , aber das VC sowas schreibt glaube ich gerne ......🤥